La Culture au Grand Jour Concert Ménage à trois se la coule douce le bourg Gajoubert

La Culture au Grand Jour Concert Ménage à trois se la coule douce

le bourg Salle de Champeaux Gajoubert Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Ménage à trois est en réalité un quintet qui dépoussière les standards de la bossa et qui cuisine la pop à la sauce brésilienne. Ce groupe limougeaud joue depuis plus de 20 ans ! Il est composé d’une chanteuse, Marie-Laure, d’un saxophoniste, Bertrand, d’une bassiste, Stéphanie, ainsi que d’un batteur, Daniel et d’un guitariste, Yves. Pour ce concert, Ménage à trois vous plonge dans un océan de relaxation, croisière, détente, et bien-être garanti, destination Brésil ! .

le bourg Salle de Champeaux Gajoubert 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

