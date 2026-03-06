La Culture au Grand Jour Concert New Vostok le bourg Mailhac-sur-Benaize

La Culture au Grand Jour Concert New Vostok

le bourg Salle polyvalente Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Ce quartet propose un voyage musical est-ouest avec des escales entre le style New Orleans & Swing et le répertoire d’Europe de l’Est. Côté ouest, il reprend les grands standards New Orleans des années 1910 ainsi que le répertoire de Sydney Bechet. Côté est, le rayonnement géographique est plus étendu avec de la musique klezmer, russe, bulgare, des morceaux du répertoire des Balkans et des bandes originales de films. Tantôt festif, tantôt plus mélancolique, ce quartet aux multiples couleurs sonores vous fera voyager du vieux continent aux Amériques et saura sans doute vous charmer et peut-être même vous faire danser ! .

le bourg Salle polyvalente Mailhac-sur-Benaize 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L'événement La Culture au Grand Jour Concert New Vostok Mailhac-sur-Benaize a été mis à jour le 2026-03-04