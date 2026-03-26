La Culture au Grand Jour Concert Union musicale de Saint Léonard de Noblat Chpaiteau de la Fontanelle Cussac

La Culture au Grand Jour Concert Union musicale de Saint Léonard de Noblat

Chpaiteau de la Fontanelle 17 Rue du Chapiteau Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-03

Depuis sa création en 1880, l’Union musicale a beaucoup évolué et propose aujourd’hui un registre varié à son public. Morceaux typiques d’harmonie, musiques traditionnelles, arrangements de chansons de variété, Adrien Giuge, Mélina Castro, Alexandre Dexet et leurs musiciens vous transportent à travers le monde et les époques. Pour ce concert, ils vous font redécouvrir les classiques de la pop culture, en présentant un registre composé en grande majorité de musiques de jeux vidéo et de films. .

Chpaiteau de la Fontanelle 17 Rue du Chapiteau Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35

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English : La Culture au Grand Jour Concert Union musicale de Saint Léonard de Noblat

L’événement La Culture au Grand Jour Concert Union musicale de Saint Léonard de Noblat Cussac a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Ouest Limousin