La culture au grand jour Kimrise Winds, Loop’N’Sax Salle des fêtes Eybouleuf

La culture au grand jour Kimrise Winds, Loop’N’Sax

Salle des fêtes 6 Rue des vignes Eybouleuf Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Saxophoniste de formation classique, Kimrise Winds explore de nombreux styles musicaux au sein de formations diverses tels le jazz new Orleans, le jazz manouche, le reggae et le funk… Portant un intérêt certain pour les musiques actuelles et les techniques du spectacle vivant, il développe en 2009 un spectacle solo basé sur le live looping LOOP’n’SAX.

L’artiste aborde aussi, depuis 2014, un répertoire savant par le biais de son instrument à vent électronique (EWI), en quête d’une maîtrise approfondie de l’expression musicale.

La singularité et la sensibilité de son approche musicale l’amènent par ailleurs à signer les bandes originales de divers projets théâtraux et audiovisuels.

Armé de son saxophone et d’un mystérieux instrument à vent électronique, Kimrise Winds prend les commandes de son LOOP’n’SAX, véritable engin d’exploration musicale ! .

Salle des fêtes 6 Rue des vignes Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 72 35

