La culture au grand jour Lazarus Salle des fêtes les deux rivières Saillat-sur-Vienne

La culture au grand jour Lazarus

Salle des fêtes les deux rivières Rue Jean Jaurès Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Ce spectacle commence comme un show magique, comme un cabaret de foire. Lazarus, jeune magicien obsédé par l’idée d’aller toujours plus loin, vous présente ses mirages accompagnés d’un étrange partenaire, une marionnette nommée Fosco. Mais au fil des numéros la représentation déraille. Le spectre d’une ancienne tragédie se glisse entre lignes et entraîne Lazarus et Fosco dans une danse effrénée jusqu’au grand numéro final. Venez vivre un triple frisson magique, dramaturgique et marionnettique.

Tout public à partir de 13 ans. Sans réservation. .

Salle des fêtes les deux rivières Rue Jean Jaurès Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 10 10

