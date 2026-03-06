La culture au grand jour Lazarus Salle des fêtes les deux rivières Saillat-sur-Vienne
La culture au grand jour Lazarus Salle des fêtes les deux rivières Saillat-sur-Vienne vendredi 10 avril 2026.
Salle des fêtes les deux rivières Rue Jean Jaurès Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne
Gratuit
2026-04-10
fin : 2026-04-10
2026-04-10
Ce spectacle commence comme un show magique, comme un cabaret de foire. Lazarus, jeune magicien obsédé par l'idée d'aller toujours plus loin, vous présente ses mirages accompagnés d'un étrange partenaire, une marionnette nommée Fosco. Mais au fil des numéros la représentation déraille. Le spectre d'une ancienne tragédie se glisse entre lignes et entraîne Lazarus et Fosco dans une danse effrénée jusqu'au grand numéro final. Venez vivre un triple frisson magique, dramaturgique et marionnettique.
Tout public à partir de 13 ans. Sans réservation.
Salle des fêtes les deux rivières Rue Jean Jaurès Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 10 16
