La Culture au Grand Jour spectacle jeune public Les lunes à croquer le bourg La Bazeuge

La Culture au Grand Jour spectacle jeune public Les lunes à croquer

le bourg Salles des fêtes La Bazeuge Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Pierre est capable de faire un dessert avec un courant d’air. Un jour, les poches vides, il se met en chemin pour tenter un concours afin de devenir grand cuisinier du roi… Sur la route, il vient en aide à des personnages en détresse qui en échange lui donnent des œufs, du lait et de la farine… Avec ces ingrédients, quelle recette pourrait-il bien préparer pour le roi ? Un conte musical pour voix, claquettes et ustensiles de cuisine, qui montre que l’on peut créer avec trois fois rien ! Conte musical tout public dès 4 ans. .

le bourg Salles des fêtes La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

