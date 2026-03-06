La Culture au Grand Jour spectacle jeune public Les lunes à croquer le bourg La Bazeuge
La Culture au Grand Jour spectacle jeune public Les lunes à croquer le bourg La Bazeuge mercredi 1 avril 2026.
Pierre est capable de faire un dessert avec un courant d’air. Un jour, les poches vides, il se met en chemin pour tenter un concours afin de devenir grand cuisinier du roi… Sur la route, il vient en aide à des personnages en détresse qui en échange lui donnent des œufs, du lait et de la farine… Avec ces ingrédients, quelle recette pourrait-il bien préparer pour le roi ? Un conte musical pour voix, claquettes et ustensiles de cuisine, qui montre que l’on peut créer avec trois fois rien ! Conte musical tout public dès 4 ans. .
