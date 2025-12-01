La culture dans tous ses quartiers Christmas Bal Swing Jazz Maison de Quartier de Rothéneuf Saint-Malo

La culture dans tous ses quartiers Christmas Bal Swing Jazz

Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Laissez-vous embarquer dans un bal swing !

Le jazz, le swing et la chanson française par les chanteuses et les musiciens de la Compagnie des Jazz et les danseuses et danseurs de swing sur le thème de Noël. Au programme swing, émotion et convivialité, une merveilleuse soirée en perspective ! .

