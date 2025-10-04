La culture pop’ s’invite à la Médiathèque municipale de Ruoms Médiathèque municipale de Ruoms Ruoms

Dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Retrogaming, cosplay et tournois de jeux vidéo : une journée dédiée à la culture pop, geek et manga à la médiathèque de Ruoms

L’occasion d’essayer d’anciens jeux vidéo ou de raviver des souvenirs. De participer à des quizz ou encore de relever le challenge d’un tournois de MarioKart. A 15h un défilé Cosplay viendra ajouter une touche de super héros.oïnes à cette journée haute en couleurs ! N’hésitez pas à venir habillé.es comme votre héros ou héroïne préféré.e.

Journée animée par l’association Goat Geek.

Médiathèque municipale de Ruoms 83 Rue Jean Moulin 07120 Ruoms Ruoms 07120 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Médiathèque de Ruoms