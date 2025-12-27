La Culture s’invite au Palais #13 Tours
La Culture s’invite au Palais #13 Tours vendredi 16 janvier 2026.
La Culture s’invite au Palais #13
Place Jean Jaurès Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-16 09:00:00
fin : 2026-04-10 12:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Dans le cadre du projet d’ouverture de la juridiction sur la cité, le Tribunal judiciaire de Tours accueille dans ses murs une collection d’œuvres réalisées par Maitre Mailys Dubois.
Place Jean Jaurès Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 45 34 41 55 peggui.leroy@justice.fr
English :
English translation available
