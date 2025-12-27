La Culture s’invite au Palais #13 Tours

La Culture s’invite au Palais #13

Place Jean Jaurès Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-16 09:00:00

fin : 2026-04-10 12:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Dans le cadre du projet d’ouverture de la juridiction sur la cité, le Tribunal judiciaire de Tours accueille dans ses murs une collection d’œuvres réalisées par Maitre Mailys Dubois.

Place Jean Jaurès Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 45 34 41 55 peggui.leroy@justice.fr

English :

The 11th exhibition was chosen to feature works by Touraine painter Sylvie B. collection Entre chromatisme et émotions .

