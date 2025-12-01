La culture ukrainienne et sa relation au monde Théâtre de la Concorde Paris

Récit intime d’une Ukraine qui s’ouvre au monde

Volodymyr Sheiko, directeur général de l’Institut ukrainien, partage, à travers images et récits, une vision sensible du rôle de la culture dans l’ouverture internationale de l’Ukraine : comment un pays meurtri continue d’inventer, de créer et d’échanger.

La culture contre-attaque !

Philosophes, historiennes, metteurs en scène et journalistes se réunissent pour réfléchir au rôle de la création face à la guerre, à la propagande et au désespoir. Comment l’art peut-il encore agir, témoigner, relier ? Avec :

Iryna Dmytryshyn , historienne et traductrice, responsable des études ukrainiennes à l’INALCO (Paris). Spécialiste reconnue de la culture et de la pensée ukrainiennes contemporaines.

, historienne et traductrice, responsable des études ukrainiennes à l’INALCO (Paris). Spécialiste reconnue de la culture et de la pensée ukrainiennes contemporaines. Anton Drobovych , philosophe, directeur du Centre des droits de l’homme et des études mémorielles sur la guerre, Kyiv School of Economics.

, philosophe, directeur du Centre des droits de l’homme et des études mémorielles sur la guerre, Kyiv School of Economics. Artur Dron , journaliste, écrivain, poète et militaire, au nom de guerre « Davyd ».

, journaliste, écrivain, poète et militaire, au nom de guerre « Davyd ». Olesya Khromeychuk, historienne et écrivaine, directrice de l’Institut ukrainien de Londres.

C’est ainsi que nous demeurons libres

La soirée de prolonge avec la lecture de poésies ukrainiennes contemporaines : un moment suspendu où les mots voyagent entre deux langues. Des poèmes du XXe siècle et d’aujourd’hui se répondent, tissant un fil entre les générations d’auteurs et d’autrices ukrainiens. Une traversée poétique pour sentir battre le cœur d’une culture qui ne renonce ni à sa langue ni à sa lumière.

Festival « Ukraine, un souffle de liberté »

Créer pour résister

Du 10 au 13 décembre, le Théâtre de la Concorde devient un lieu de dialogue et de résistance, en réunissant artistes, penseurs et citoyens autour de quatre soirées pour penser, écouter et célébrer l’Ukraine : lectures, concerts, performances et débats autour de la démocratie, de la culture et de la liberté. Un moment de partage et d’espérance collective, à découvrir dans le programme complet du festival.

Chaque soirée se clôture par Le Christ au Goulag, une pièce de Stanislav Asseyev, avec Denis Lavant.

Cette seconde soirée du festival « Ukraine, un souffle de liberté » met à l’honneur la vitalité artistique de l’Ukraine contemporaine. Entre littérature, poésie et débat, elle célèbre une culture qui, malgré la guerre, continue d’ouvrir des ponts et de dialoguer avec le monde.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T19:30:00+01:00

fin : 2025-12-11T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T18:30:00+02:00_2025-12-11T20:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/