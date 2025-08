La culture, un langage commun porté par les villes pour dépasser les frontières Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 19:00 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

À l’heure où les frontières, qu’elles soient géographiques, administratives ou symboliques, conditionnent les parcours et creusent les inégalités, la culture offre un espace commun de dialogue, de circulation et de transformation.Depuis plus de trente ans, les Villes de Nantes et de Rufisque développent une coopération qui s’appuie sur l’échange d’expériences où l’art et la culture occupent une place centrale. La Maison des Arts Khar Mbaye Madiaga de Rufisque est née d’une ambition commune forte : offrir un lieu public dédié à la création, à la transmission et au dialogue interculturel. Portés par les collectivités, les associations, les jeunes et les diasporas des deux territoires, les échanges culturels entre Rufisque et Nantes se renforcent, créant des ponts entre les territoires, favorisant la mobilité des jeunes et encourageant le rôle des Villes dans le soutien à l’engagement citoyen et artistique. Rencontre organisée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

