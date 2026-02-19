La curiosité Conférencière Annabelle Goujon Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

La curiosité Conférencière Annabelle Goujon

Lundi 2 mars 2026 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-02 19:00:00

fin : 2026-03-02 21:00:00

2026-03-02

Que vous évoque le concept de curiosité ?

Du mythe de Pandore au vieil adage la qualifiant de vilain défaut, la curiosité a longtemps été considérée comme un vice. Pourtant présente chez tous les individus et particulièrement chez les jeunes enfants, elle constitue une fonction adaptative indéniable. C’est peut-être en raison de cette ambivalence, selon le caractère plus ou moins noble de l’objet qui la suscite, que le concept de curiosité questionne depuis des millénaires. Elle reste pourtant encore une énigme du champ des sciences cognitives. Comment la définir en tant que phénomène psychologique ? Quelles théories actuelles permettent d’en rendre compte ? Comment l’étudier en tant qu’objet scientifique et comment la mesurer ? Quels facteurs sont susceptibles de la stimuler ? Quels sont les mécanismes cognitifs et neuronaux qui la sous-tendent ? Mais on pourra aussi s’interroger sur la place que l’école accorde à la curiosité pour favoriser les apprentissages et le désir d’apprendre.



Annabelle Goujon

Maîtresse de conférences en Psychologie à l’Université Marie & Louis Pasteur LINC & Inspé de Franche-Comté .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

English :

What does the concept of curiosity mean to you?

From the myth of Pandora to the old adage that curiosity is a bad habit, curiosity has long been considered a vice. Yet it’s present in all individuals, and particularly in young children…

