LA CURIOSITÉ EST-ELLE UN VILAIN DÉFAUT ? Perpignan
LA CURIOSITÉ EST-ELLE UN VILAIN DÉFAUT ? Perpignan dimanche 8 mars 2026.
LA CURIOSITÉ EST-ELLE UN VILAIN DÉFAUT ?
Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Dans une maison particulière avec jardin, un atelier d’écriture créative en petit groupe.
.
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92 ateliersdecriture.66@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In a private house with a garden, a small-group creative writing workshop.
L’événement LA CURIOSITÉ EST-ELLE UN VILAIN DÉFAUT ? Perpignan a été mis à jour le 2026-02-20 par PERPIGNAN TOURISME