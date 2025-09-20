« La Cuvée déclare sa flamme » – Atelier Création de Bougie et Dégustation de Rhum Plantation Trois-Rivières

« La Cuvée déclare sa flamme » – Atelier Création de Bougie et Dégustation de Rhum Samedi 20 septembre, 11h00, 12h30 Plantation Trois-Rivières

5€ – Réservé aux personnes majeures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Laissez votre nez vous guider au cours d’une dégustation de rhums suivie d’un atelier créatif de bougie. En sélectionnant vos propres arômes, vous apprédrez à confectionner votre bougie. Les notes des cuvées vous inspireront-elles ?

Caribbean Candle et Jean-Philippe MICHEL vous accueillent pour cet atelier inédit.

Plantation Trois-Rivières Trois Rivières 97228 Sainte Luce 97228 Martinique 0596 62 51 78 Fondée vers 1660 par Nicolas Fouquet, la plantation Trois-Rivières compte parmi les premières distilleries de la Martinique. Située à Sainte-Luce, reconnaissable à son moulin à vent, elle domine majestueusement la mer des Caraïbes. Suivez le guide qui commentera les méthodes ancestrales d'élaboration des rhums agricoles Trois-Rivières au cœur de la distillerie. A la boutique du moulin, dégustez les prestigieux millésimes de Trois-Rivières, reconnus à l'échelle internationale. Et retenez les recettes pour animer vos apéros branchés ! Sur la route des plages, au quartier Trois Rivières à Sainte-Luce. Parking uniquement derrière la distillerie (suivez les pancartes).

