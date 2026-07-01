La cuvée Laïta : Rencontre et dégustation avec Les Bouteilles à l’Amère, Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

Informations pratiques

La cuvée Laïta : Rencontre et dégustation avec Les Bouteilles à l’Amère 19 et 20 septembre Site abbatial de Saint-Maurice Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partenaire de la valorisation des pommes du verger de Saint-Maurice depuis 2024, la micro-cidrerie Les Bouteilles à l’Amère vous propose de découvrir la cuvée parcellaire Laïta.

À travers un temps d’échange et de dégustation, découvrez les différentes étapes de fabrication de ce cidre et le savoir-faire artisanal qui permet de révéler toute la richesse du terroir de la vallée de la Laïta.

Site abbatial de Saint-Maurice Saint Maurice, 29360, Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne 02 98 71 65 51 https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/ https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/site-abbatial-saint-maurice/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000634 Cette abbaye fut fondée dans le troisième tiers du 13e siècle ; il ne subsiste de cette époque que la salle capitulaire. Le chœur fut reconstruit et décoré au 15e siècle. Des réparations furent entreprises au 16e siècle.

Pendant le 17e siècle, l’église et le monastère furent reconstruits. L’abbaye fut vendue comme bien national à la Révolution, puis transformée en habitation entre 1880 et 1885 ; la salle capitulaire fut ensuite restaurée en 1893-1894.

Par suite de bombardements en 1944, ne subsistent que la salle capitulaire, la façade de l’église et une partie des bâtiments abbatiaux.

Découvrez la cuvée parcellaire Laïta

©Maël Garré