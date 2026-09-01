La cybersécurité MJC-Cyrano Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Gif-sur-Yvette

La cybersécurité

MJC-Cyrano 160 avenue du Général Leclerc Gif-sur-Yvette Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:15:00

Date(s) :

2026-09-25

Le conférencier Philippe Wolf, polytechnicien, docteur en informatique a été chef de projet sur la cybersécurité à l’IRT-SystemX et Conseiller du Directeur Génaral de l’Agence Nationale des Systèmes d’Information (ANSII).

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MJC-Cyrano 160 avenue du Général Leclerc Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France +33 6 33 03 50 09 jacq.auge@orange.fr

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English :

Speaker Philippe Wolf, a graduate of École Polytechnique with a Ph.D. in computer science, served as a cybersecurity project manager at IRT-SystemX and as an advisor to the Director General of the National Agency for Information Systems (ANSII).

L’événement La cybersécurité Gif-sur-Yvette a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Paris-Saclay