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LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD Canet-en-Roussillon

LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD Canet-en-Roussillon

LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD Canet-en-Roussillon jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Promenade de la Côte Vermeille

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD

Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 08:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-23

Départ de la course Nouveau Front de Mer au croisement de la Rue de Cerdagne.
Village au Théâtre de la Mer….
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Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Race start: Nouveau Front de Mer at the junction with Rue de Cerdagne.
Village at Théâtre de la Mer….

L’événement LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-08 par CANET TOURISME

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