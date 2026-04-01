LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD Canet-en-Roussillon
LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD Canet-en-Roussillon jeudi 23 avril 2026.
Canet-en-Roussillon
LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD
Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 30 – 30 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 08:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-23
Départ de la course Nouveau Front de Mer au croisement de la Rue de Cerdagne.
Village au Théâtre de la Mer….
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Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Race start: Nouveau Front de Mer at the junction with Rue de Cerdagne.
Village at Théâtre de la Mer….
L’événement LA CYCLO 66 DEGRÈS SUD Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-08 par CANET TOURISME
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