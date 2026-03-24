LA CYCLO DE JAU ET MOSSET

Roquefort-de-Sault Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La Cyclo de Jau aura lieu le dimanche 24 mai 2026, au Col de Jau, c’est un grand rendez-vous dédié au vélo, aux mobilités douces… et aux plaisirs gourmands du territoire.

La Cyclo de Jau ouvre la saison AZIMUNT avec une journée conviviale et fédératrice autour du col de Jau, l’un des cols emblématiques du territoire.

C’est un grand rendez-vous dédié au vélo, aux mobilités douces… et aux plaisirs gourmands du territoire.

Pensée pour être accessible à tous, elle propose plusieurs formats

– une randonnée cyclotouristique (sur inscription, 3 €) 8 7km, 2445m de dénivelé

– une randonnée gravel (sur inscription, 2 €) 34,3 km, 1345m de dénivelé

– une ascension du col de Jau sur route réservée toute la journée (entre Mosset et Roquefort-de-Sault)

– une balade VTT (en autonomie, gratuit)

– un Escapa del Bosc (randonnée pédestre chasse au trésor, gratuit)

Au sommet, un village d’animations accueille participants et visiteurs stands, producteurs locaux, sensibilisation aux mobilités douces et ambiance chaleureuse.

Un événement qui donne le ton partager l’effort, le paysage et le territoire.

Les différentes sorties proposées dans le cadre de La Cyclo de Jau (cyclosportive, gravel) sont réservables à l’avance.

Les places étant limitées, il est vivement conseillé de réserver en amont pour garantir votre participation.

Navettes obligatoires (ou ascension à vélo) au départ de Mosset et d’Axat.

L’événement “La Cyclo de Jau” du dimanche 24 mai donnera le coup d’envoi officiel des prochains rendez-vous incontournables Les Cols du Dimanche , initiative conjointe Conflent Canigó Pyrénées Audoises.

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Roquefort-de-Sault 11140 Aude Occitanie +33 4 68 05 41 02

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English :

The Cyclo de Jau will take place on Sunday, May 24, 2026, at the Col de Jau, a major event dedicated to cycling, soft mobility? and the region’s gourmet delights.

The Cyclo de Jau opens the AZIMUNT season with a convivial, unifying day around the Col de Jau, one of the region?s most emblematic mountain passes.

It’s a major event dedicated to cycling, soft mobility? and the region’s gourmet delights.

Designed to be accessible to all, it offers several formats:

– a touring bike ride (registration required, 3 ?): 8 7km, 2445m ascent

– a gravel tour (registration required, 2 ?): 34.3 km, 1345m ascent

– an all-day ascent of the Col de Jau on a reserved road (between Mosset and Roquefort-de-Sault)

– a mountain bike ride (self-guided, free of charge)

– an Escapa del Bosc (treasure hunt hike, free)

At the summit, an entertainment village welcomes participants and visitors: stalls, local producers, awareness-raising on soft mobility and a warm atmosphere.

An event that sets the tone: sharing effort, landscape and territory.

The various outings offered as part of La Cyclo de Jau (cyclosportive, gravel) can be booked in advance.

As places are limited, we strongly advise you to book in advance to guarantee your participation.

Shuttles required (or bike ascent) from Mosset and Axat.

The Cyclo de Jau event on Sunday May 24 will be the official kick-off for the next series of unmissable Cols du Dimanche events, a joint initiative by Conflent Canigó and Pyrénées Audoises Pyrénées Audoises initiative.

L’événement LA CYCLO DE JAU ET MOSSET Roquefort-de-Sault a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises