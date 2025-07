La Cyclo entre Viaur et Jaoul Lescure-Jaoul

La Cyclo entre Viaur et Jaoul Lescure-Jaoul vendredi 15 août 2025.

La Cyclo entre Viaur et Jaoul

Lescure-Jaoul Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

rando+repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

3ème édition de cette rando vélo entre Viaur et Aveyron. Avec 2 parcours (85km/1420D+ et 56km/1020D+) pour réjouir tous les amateurs de vélo. Inscription sur place dès 7h30. Possibilité de repas à l’issue de la cyclo.

18 .

Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 80 34 03 96

English :

3rd edition of this bike ride between Viaur and Aveyron. With 2 routes (85km/1420D+ and 56km/1020D+) to delight all cycling enthusiasts. Registration on site from 7:30 am. Lunch available after the ride.

German :

3. Ausgabe dieser Radtour zwischen Viaur und Aveyron. Mit 2 Strecken (85km/1420D+ und 56km/1020D+), um alle Radsportfans zu erfreuen. Anmeldung vor Ort ab 7:30 Uhr. Möglichkeit einer Mahlzeit am Ende der Radtour.

Italiano :

terza edizione di questo viaggio in bicicletta tra Viaur e Aveyron. Con 2 percorsi (85km/1420D+ e 56km/1020D+) per deliziare tutti gli appassionati di ciclismo. Iscrizioni in loco dalle 7.30. Pranzo disponibile dopo la corsa.

Espanol :

3ª edición de este paseo en bicicleta entre Viaur y Aveyron. Con 2 recorridos (85km/1420D+ y 56km/1020D+) que harán las delicias de todos los aficionados al ciclismo. Inscripciones in situ a partir de las 7h30. Almuerzo después del recorrido.

