Informations pratiques

Les Hogues

La Cycloforesterie

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette…

Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières…

Apportez vos chiffons, gants, bonne humeur et évitez les habits du dimanche

Tout public

Avec Rendez-vous les samedis 1, 8, 15, 22 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

Sans rendez-vous les mercredis 5, 12, 19 août de 14h à 17h

Inscription auprès de Christophe 06 33 25 68 33 .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33

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English : La Cycloforesterie

L’événement La Cycloforesterie Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle