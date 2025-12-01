La Dacterie, quartier de Lumières Laval

La Dacterie, quartier de Lumières

Rue d’Avesnières Laval Mayenne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 17:45:00

fin : 2026-01-04

2025-12-17

La magie de Noël s’installe à Avesnières !

La Maison de Quartier, l’accueil de loisirs d’Avesnières, les enfants du CLAS, des TAPS, ainsi que les associations du quartier (CAVAA, Association du Tertre, et les associations de parents d’élèves des écoles Louis Pergaud et Notre-Dame d’Avesnières) s’unissent pour vous proposer une fin de journée festive et conviviale.

Venez partager un moment chaleureux en famille et entre voisins autour d’animations, de gourmandises et d’un spectacle.

17h45 Spectacle des enfants du CLAS, des TAPS et de l’accueil de loisirs d’Avesnières

Les enfants montent sur scène pour partager leurs talents et la joie des fêtes !

18h00 à 20h30 Ouverture des stands festifs

Découvrez les chalets du quartier

• Vente de gâteaux et de boissons chaudes ;

• Vin chaud pour les plus grands ;

• Stand photo ;

• Structure gonflable et jeux surdimensionnés.

(avec la participation du CAVAA, de l’Association du Tertre et des associations de parents d’élèves.)

À partir de 18h00 Le Père Noël fait son entrée !

Distribution de chocolats et photos souvenirs pour petits et grands.

18h30 Discours du Maire et mise en lumière du site

Un moment symbolique pour illuminer ensemble le quartier.

19h00 Restauration proposée par le CAVAA

Fouées à déguster sur place (sur inscription 4 €).

20h30 Spectacle de feu Le temps d’un instant par la compagnie Laly Circus

Un final magique pour conclure cette belle soirée de fête ! .

Rue d’Avesnières Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2434946464 mairie@laval.fr

