La DAG 2025 Stade de la Beaujoire Nantes dimanche 7 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-07 09:30 – 13:00

Complet – tous les dossards ont été attribués – merci pour votre mobilisation ! Les inscriptions sont désormais closes : toutes les places ont été réservées, merci à toutes et tous pour cette incroyable mobilisation !Il est tout à fait possible de venir encourager les 2400 participants le long du parcours ou à l'arrivée, au stade de la Beaujoire, pour vivre une matinée festive et solidaire en faveur de la lutte contre le cancer.Pour en savoir plus : https://ladag.fr

La DAG – Courir pour la vie, en mémoire de Philippe Daguillon La DAG est une course caritative née en hommage à Philippe Daguillon, kiné emblématique du FC Nantes pendant 33 ans, disparu d’un cancer en 2018, à l’aube de ses 59 ans. À l’initiative de ses proches, collègues et amis, cet événement solidaire rassemble chaque année plusieurs centaines de personnes autour d’une cause forte : soutenir la recherche contre le cancer et améliorer le quotidien des personnes malades.Mais La DAG, c’est aussi un parcours symbolique, qui retrace les lieux marquants de la vie de Philippe :???? Départ depuis le centre sportif de La Jonelière, là où il accompagnait les joueurs du FC Nantes au quotidien,???? Passage par le château de la Poterie, où il s’est marié,????? Arrivée au stade de La Beaujoire, là où il prenait place sur le banc des Canaris, les soirs de match.« Le mouvement, c’est la vie » : ce mantra que Philippe répétait souvent, même face à la maladie, est devenu le slogan de l’événement.Les deux parcours affichent complet !- 13 KM (course non chronométrée)- 6 KM (course ou marche, non chronométrée)?Plus de 2400 participants sont attendus cette année.Pas besoin de dossard pour participer à l’ambiance?Rejoignez La DAG autrement :- En encourageant les coureurs et marcheurs tout au long du parcours ou au Stade de La Beaujoire,- En venant vivre une matinée solidaire et festive à La Chapelle-sur-Erdre et à Nantes,Les fonds récoltés seront reversés au Fonds de dotation du CHU de Nantes et à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO), pour financer des projets concrets au service des patients.???? Dimanche 7 septembre 2025????? Toutes les infos : https://ladag.fr?Rejoignez le Mouvement !

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300