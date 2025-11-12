La dalle gravée de Saint-Bélec Auditorium Terraqué Carnac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La dalle gravée de Saint-Bélec

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12

2025-11-12

Conférence

La carte dans le tumulus la dalle gravée de Saint-Bélec (Leuhan, Finistère)

Présentée par
Yvan Pailler Professeur junior en archéologie Université de Brest CNRS
Clément Nicolas chargé de recherche au CNRS

Sans réservation

Gratuit pour les adhérents   .

