La dalle gravée de Saint-Bélec Auditorium Terraqué Carnac

La dalle gravée de Saint-Bélec

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Conférence

La carte dans le tumulus la dalle gravée de Saint-Bélec (Leuhan, Finistère)

Présentée par

Yvan Pailler Professeur junior en archéologie Université de Brest CNRS

Clément Nicolas chargé de recherche au CNRS

Sans réservation

Gratuit pour les adhérents .

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La dalle gravée de Saint-Bélec Carnac a été mis à jour le 2025-11-06 par OT DE CARNAC