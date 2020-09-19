La Dame au Cheval d’Or animation équestre au Château de Boutemont Ouilly-le-Vicomte

Ouilly-le-Vicomte

La Dame au Cheval d’Or animation équestre au Château de Boutemont

7 chemin de Bouttemont Ouilly-le-Vicomte Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:30:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-23 2026-05-24 2026-06-06 2026-06-07 2026-09-19 2026-09-20

La Dame au Cheval d’Or, animation équestre au Château de Boutemont au fil de la déambulation, elle propose quelques figures, dans une proximité rare avec les visiteurs. Des moments d’échange et de photographie ponctuent le parcours, offrant une expérience vivante et accessible à tous

Dans les jardins du Château de Boutemont, une cavalière en robe fleurie parcourt les allées avec son cheval doré aux yeux d’ambre. Anciennement à l’Académie Equestre de Versailles et au Musée du Cheval de Chantilly Chloé Gouyet est une artiste équestre expérimentée, reconnue pour la finesse de son travail et la qualité de la relation qu’elle développe avec son cheval. Au fil de la déambulation, elle propose quelques figures, dans une proximité rare avec les visiteurs. Des moments d’échange et de photographie ponctuent le parcours, offrant une expérience vivante et accessible à tous.

Horaire 15h30 (durée de 30 à 45 minutes en fonction de la fréquentation)

Conditions animation incluse dans le billet d’entrée du château, sans réservation spécifique.

Dates 2026

1er et 2 mai

8 et 9 mai

23 et 24 mai

6 et 7 juin

19 et 20 septembre .

7 chemin de Bouttemont Ouilly-le-Vicomte 14100 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 16 contact@chateaudeboutemont.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Dame au Cheval d’Or animation équestre au Château de Boutemont

La Dame au Cheval d’Or (The Lady on the Golden Horse), an equestrian show at Château de Boutemont: along the way, she performs a number of tricks in a rare close-up encounter with visitors. Moments for discussion and photography punctuate the itinerary, offering a lively experience accessible to …

L’événement La Dame au Cheval d’Or animation équestre au Château de Boutemont Ouilly-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Lisieux Normandie Tourisme