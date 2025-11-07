La dame blanche, Nicolas Milhé Argelouse

La dame blanche, Nicolas Milhé

Salle de Larrival à Argelouse Argelouse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-11-07

Venez rencontrer l’artiste Nicolas Milhé, comprendre sa démarche et découvrir son projet artistique pour la commune d’Argelouse. Une chouette occasion pour échanger avec l’artiste et comprendre les enjeux de son intervention dans le territoire. .

Salle de Larrival à Argelouse Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 3 36 78 11 23 lydie.palaric@laforetdartcontemporain.com

