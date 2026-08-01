Informations pratiques

Valorbiquet

La Dame Blanche Sortie Nature / MON JARDIN DE BIODIVERSITE

1343 Route de la Chapelle Valorbiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

MON JARDIN DE BIODIVERSITE Construction d’un nichoir / Association La Dame Blanche / 14h / 10€

>> RESERVATION OBLIGATOIRE

MON JARDIN DE BIODIVERSITE Construction d’un nichoir / Association La Dame Blanche / 14h / 10€

>> RESERVATION OBLIGATOIRE .

1343 Route de la Chapelle Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98 animation@ladameblanche-csfs.fr

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English : La Dame Blanche Sortie Nature / MON JARDIN DE BIODIVERSITE

MY BIODIVERSITY GARDEN: Building a birdbox / La Dame Blanche Association / 2.00 pm / €10

>> BOOKING ESSENTIAL

L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / MON JARDIN DE BIODIVERSITE Valorbiquet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme