La Dame Blanche Sortie Nature / MON JARDIN DE BIODIVERSITE Valorbiquet
mercredi 19 août 2026 · Valorbiquet
Informations pratiques
Valorbiquet
La Dame Blanche Sortie Nature / MON JARDIN DE BIODIVERSITE
1343 Route de la Chapelle Valorbiquet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
MON JARDIN DE BIODIVERSITE Construction d’un nichoir / Association La Dame Blanche / 14h / 10€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE
MON JARDIN DE BIODIVERSITE Construction d’un nichoir / Association La Dame Blanche / 14h / 10€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE .
1343 Route de la Chapelle Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98 animation@ladameblanche-csfs.fr
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English : La Dame Blanche Sortie Nature / MON JARDIN DE BIODIVERSITE
MY BIODIVERSITY GARDEN: Building a birdbox / La Dame Blanche Association / 2.00 pm / €10
>> BOOKING ESSENTIAL
L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / MON JARDIN DE BIODIVERSITE Valorbiquet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme