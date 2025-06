FÊTE LA MUSIQUE avec Aaxel Ross – La Dame de Canton Paris 21 juin 2025

Aaxel Ross

DJ de la scène parisienne, française et internationale depuis plus de 20 ans, Aaxel Ross ne laisse pas de place au doute. Des mixs percutants, énergiques et créatifs résonnants dans des lieux tels que : le Palais M, le VIP Room, le Redlight, l’Arc, le Queenie, les O’Sullivans, Accor Arena, le Grand Rex… entre autres dans Paris. Le Zenith de Rouen, le 798 de Pékin et le Pacha Marrakech se rajoutent à la liste.

Le samedi 21 juin 2025

de 21h00 à 00h00

gratuit Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/fete-la-musique-avec-aaxel-ross

Là où il y a de la matière, il y a du son. Lui tourne les boutons.