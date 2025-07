Eigengrau x Good Afternoon x 1ère partie La Dame de Canton Paris

Eigengrau x Good Afternoon x 1ère partie La Dame de Canton Paris mercredi 16 juillet 2025.

Eigengrau est une singularité gravitationnelle constamment au bord de l’explosion. Si votre choix est d’assister à cette supernova, votre esprit se transformera en terreau fertile pour que le groupe puisse y planter des riffs lourds, des mélodies planantes et des nappes d’effets tout droit sorties de l’espace profond.

Good Afternoon, c’est l’histoire d’une rencontre entre l’Essonne et Liverpool, un mélange explosif d’indie rock franco-britannique porté par une énergie brute.Depuis leurs débuts, ils enchaînent les concerts et électrisent des salles parisiennes emblématiques comme La Bellevilloise, le Supersonic, L’International et le Pop Up du Label.

Avec leurs riffs percutants, leurs mélodies pop accrocheuses et des textes poétiques qui résonnent, ils créent une véritable connexion avec leur public. Chaque performance est une immersion totale, renforcée par des affiches uniques conçues spécialement pour chaque date.

Ils jouent également chaque semaine dans le cadre de concerts « in & out », cultivant une présence scénique intense, spontanée et adaptable à tous les contextes, de la scène à la rue.

Si vous vibrez au son des Arctic Monkeys, que l’intensité de Fontaines D.C. vous parle et que l’esprit garage des Babyshambles vous séduit, Good Afternoon est fait pour vous.

Monte à bord si t’as le coeur et les oreilles bien accrochées Eigengrau et Good Afternoon balancent du lourd sur la Dame de Canton.

Le mercredi 16 juillet 2025

de 20h00 à 23h00

payant

De 8 à 10 euros.

Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

