La Dame de La Motte-Tilly, Château de la Motte-Tilly, La Motte-Tilly

Informations pratiques

La Dame de La Motte-Tilly 19 et 20 septembre Château de la Motte-Tilly Aube

Un billet gratuit est à retirer à la Billetterie/Boutique du Château avant de commencer la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 sont l’occasion de profiter pour la dernière fois de l’exposition « La Dame de La Motte-Tilly : la Marquise de Maillé au service du patrimoine ». Cette exposition dédiée à la vie et à l’oeuvre de la dernière propriétaire du château, résonne complétement avec le thème de cette année : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

En effet, la Marquise de Maillé fut une des grandes figures de la protection des monuments historiques et du patrimoine au sens large durant la première partie du XXème siècle. Co-fondatrice de la Fondation La Sauvgarde l’Art Français, dont elle fut la Présidente à partir de 1946 ; elle fit du patrimoine en péril sa mission première durant toute sa vie.

Durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez en visite libre l’exposition qui fermera ses portes une dernière fois le dimanche soir.

Vous pourrez, à l’occasion, découvrir exceptionnellement le deuxième étage du château (étage des domestiques) et découvrir l’atelier de peinture de la Marquise réaménagé pour l’occasion (visite avec inscription préalable en Billetterie sur créneaux horaires).

Château de la Motte-Tilly 1 Le Château, 10400 La Motte-Tilly, France La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33325399967 https://www.chateau-la-motte-tilly.fr Dominant la Seine, le Château de La Motte-Tilly, construit au milieu du XVIIIème siècle pour l’abbé Terray, contrôleur général des finances du roi Louis XV, est un parfait témoignage de l’art de vivre “à la française”. Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d’une collection d’œuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe, quiétude et harmonie. Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de travaux, menée par le Comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXe siècle. Sa fille, la Marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité. À la mort de cette dernière en 1972, elle lègue l’ensemble de la propriété à la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, actuel Centre des Monuments Nationaux. En voiture : Via la route D951 depuis Nogent-sur-Seine ou via l’autoroute A5 (axe Paris/Sens/Troyes) en prenant la sortie Marolles-sur-Seine, puis la route D411 en direction de Nogent-sur-Seine. Un parking gratuit est disponible en face de la grille d’honneur du château, sur le bord de la route D951. En train : Depuis la Gare de Nogent-sur-Seine (ligne Paris-Est/Mulhouse-Ville). Mise à disposition de vélos à assistance électrique en libre-service, via les Vélos Fluo de la Région Grand Est.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 sont l’occasion de profiter pour la dernière fois de l’exposition « La Dame de La Motte-Tilly : la Marquise de Maillé au service du patrimoine ». Cette à la …

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