La Dame de Pierre Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

La Dame de Pierre

Dimanche 16 novembre 2025 de 18h à 19h30. Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 150 EUR

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16 19:30:00

2025-11-16

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris.

Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !



Un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose, par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liégeois, produit par Symphonia Productions. .

Arena du Pays d'Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

With Dame de Pierre, discover the legendary story of the world’s most famous monument! More than a hundred artists will plunge you into the incredible history of Notre-Dame de Paris.

German :

Entdecken Sie mit der Dame de Pierre die legendäre Geschichte des berühmtesten Bauwerks der Welt! Mehr als hundert Künstler werden Sie in die unglaubliche Geschichte von Notre-Dame de Paris eintauchen lassen.

Italiano :

Con Dame de Pierre, scoprite la storia leggendaria del monumento più famoso del mondo! Più di cento artisti vi faranno immergere nel cuore dell’incredibile storia di Notre-Dame de Paris.

Espanol :

Con Dame de Pierre, descubra la legendaria historia del monumento más famoso del mundo Más de cien artistas le sumergirán en el corazón de la increíble historia de Notre-Dame de París.

