La Dame de Pierre Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence
La Dame de Pierre Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence dimanche 16 novembre 2025.
La Dame de Pierre
Dimanche 16 novembre 2025 de 18h à 19h30. Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 150 EUR
Début : 2025-11-16 18:00:00
fin : 2025-11-16 19:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris.
Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !
Un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose, par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liégeois, produit par Symphonia Productions. .
Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 3 21 26 52 94 info@haracom.fr
English :
With Dame de Pierre, discover the legendary story of the world’s most famous monument! More than a hundred artists will plunge you into the incredible history of Notre-Dame de Paris.
German :
Entdecken Sie mit der Dame de Pierre die legendäre Geschichte des berühmtesten Bauwerks der Welt! Mehr als hundert Künstler werden Sie in die unglaubliche Geschichte von Notre-Dame de Paris eintauchen lassen.
Italiano :
Con Dame de Pierre, scoprite la storia leggendaria del monumento più famoso del mondo! Più di cento artisti vi faranno immergere nel cuore dell’incredibile storia di Notre-Dame de Paris.
Espanol :
Con Dame de Pierre, descubra la legendaria historia del monumento más famoso del mundo Más de cien artistas le sumergirán en el corazón de la increíble historia de Notre-Dame de París.
L’événement La Dame de Pierre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence