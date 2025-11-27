La Dame de Pierre Arkea Arena Floirac Dimanche 21 décembre, 18h00 Voir tarifs en ligne.

Découvrez le récit légendaire au sujet du plus célèbre monument du monde : Notre-Dame de Paris. La Dame de Pierre: spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux, mise en scène grandiose.

Symphonia Productions : La Dame de Pierre

—————————————–

Après un premier succès triomphal, La Dame de Pierre revient au Palais des Congrès de Paris le 27.09.205 et en tournée dans toute la France.

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose.

Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !

Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liégeois, produit par Symphonia Productions.

Nouvelle bande annonce : [https://youtu.be/MP87u2gazuc](https://youtu.be/MP87u2gazuc)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-21T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T19:30:00.000+01:00

1

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/la-dame-de-pierre-billet/idmanif/608764

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Centre Équestre de la Burthe Floirac 33270 Gironde