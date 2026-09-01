Informations pratiques

Reims

La Dame de Pierre, le spectacle musical

Reims Arena Reims Marne

Tarif : 35 – 35 – 150 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

En 2026, Jehan de Chelles, maître bâtisseur de Notre-Dame, a réveillé pour vous l’éternelle Dame de Pierre.

Revivez avec lui l’histoire, les chants, les danses, la musique qui ont fait vibrer Notre-Dame pendant 800 ans.

Une fresque musicale grandiose, des décors spectaculaires : La Dame de Pierre en tournée dans toute la France revient plus forte, plus grande, plus émouvante. Une expérience puissante et bouleversante.

D’un rêve au monument le plus visité au monde… Notre-Dame s’éveille… et vous emporte !

Teaser : https://youtu.be/nSXiT6hnYws?si=DoVcdE7r2mUZM5VL

Site : https://ladamedepierre.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/ladamedepierre/

Instagram : https://www.instagram.com/ladamedepierre_off/

Billetterie : https://ladamedepierre.fr/billetterie

Tarifs :

Prestige 150 €

Carré Or : 79 €

Cat.1 : 65 €

Cat. 2 : 45 €

Cat. 3 : 35 €

Contact : info@haracom.fr

Tél : 03.21.26.52.94 .

Reims Arena Reims 51100 Marne Grand Est info@haracom.fr

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English : La Dame de Pierre, le spectacle musical

L’événement La Dame de Pierre, le spectacle musical Reims a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT de la Marne