Informations pratiques

LA DAME DE PIERRE, LE SPECTACLE MUSICAL Zenith Europe de Strasbourg Eckbolsheim Mardi 15 septembre, 20h00

La Dame de Pierre est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire de Notre-Dame de Paris à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-15T22:00:00.000+02:00

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Zenith Europe de Strasbourg 1 allée du Zénith, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim



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