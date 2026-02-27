La Dame de Pierre – Le spectacle Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 20:45 – 22:15

Gratuit : non 35 € à 150 € 35 € à 150 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/LA%20DAME%20DE%20PIERRE-21716 Tout public

Avec « La Dame de Pierre », découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde. Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose. Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris. Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères. Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions. 40 artistes sur scène, 1 000 ans d’Histoire de France Durée : 1h30

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

