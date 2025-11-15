LA DAME DE PIERRE Montpellier

LA DAME DE PIERRE

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Après un premier succès triomphal, La Dame de Pierre revient au Palais des Congrès de Paris le 27.09.205 et en tournée dans toute la France.

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde !

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose.

Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !

Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liégeois, produit par Symphonia Productions.

Sur réservation

Billetterie PMR billetterie@ladamedepierre.fr .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

After a first triumphant success, La Dame de Pierre returns to the Palais des Congrès in Paris on 27.09.205 and on tour throughout France.

With La Dame de Pierre, discover the legendary story of the world’s most famous monument!

German :

Nach einem ersten triumphalen Erfolg kehrt La Dame de Pierre am 27.09.205 in den Palais des Congrès in Paris zurück und geht anschließend auf Tournee durch ganz Frankreich.

Mit La Dame de Pierre entdecken Sie die legendäre Geschichte des berühmtesten Bauwerks der Welt!

Italiano :

Dopo un primo trionfale successo, La Dame de Pierre torna al Palais des Congrès di Parigi il 27.09.205 e in tournée in tutta la Francia.

Con La Dame de Pierre, scoprite la storia leggendaria del monumento più famoso del mondo!

Espanol :

Tras un primer éxito triunfal, La Dame de Pierre vuelve al Palacio de Congresos de París el 27.09.205 y de gira por toda Francia.

Con La Dame de Pierre, descubra la legendaria historia del monumento más famoso del mundo

L’événement LA DAME DE PIERRE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER