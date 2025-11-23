LA DAME DE PIERRE – ZENITH DE LILLE Lille

LA DAME DE PIERRE Début : 2025-11-23 à 18:00. Tarif : – euros.

SYMPHONIA PRODUCTIONS PRÉSENTE : LA DAME DE PIERREAvec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose. Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions.Réservation PMR : billetterie@ladamedepierre.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59