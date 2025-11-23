La Dame de Pierre Zénith de Lille Lille Dimanche 23 novembre, 18h00 Sur Réservation uniquement

LA DAME DE PIERRE

SYMPHONIA PRODUCTIONS PRÉSENTE :

LA DAME DE PIERRE

Après un premier succès triomphal, La Dame de Pierre revient au Palais des Congrès de Paris le 27.09.205 et en tournée dans toute la France.

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose.

Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !

Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liégeois, produit par Symphonia Productions.

Nouvelle bande annonce : [https://youtu.be/MP87u2gazuc](https://youtu.be/MP87u2gazuc)

Site internet : [https://ladamedepierre.fr/](https://ladamedepierre.fr/)

Dates et horaires :

Début : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T19:30:00.000+01:00

Zénith de Lille
1 Boulevard des Cités Unies
59777 Lille