La Dame de Pierre – Zénith Nantes Saint-Herblain

La Dame de Pierre – Zénith Nantes Saint-Herblain dimanche 5 octobre 2025.

La Dame de Pierre Zénith Nantes Saint-Herblain Dimanche 5 octobre, 18h00 Prestige 150€ – Carré Or : 75€ – Cat.1 : 55€ – Cat. 2 : 45€ – Cat.3 : 35€

Découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde : Notre-Dame de Paris, dans un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux & mise en scène grandiose.

SYMPHONIA PRODUCTIONS PRÉSENTE : LA DAME DE PIERRE

Après un premier succès triomphal, La Dame de Pierre revient au Palais des Congrès de Paris le 27.09.205 et en tournée dans toute la France.

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose.

Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !

Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liégeois, produit par Symphonia Productions.

Teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=H3zWmIa07DY](https://www.youtube.com/watch?v=H3zWmIa07DY)

Site internet : [https://ladamedepierre.fr/](https://ladamedepierre.fr/)

Tarifs : Prestige 150€ – Carré Or : 75€ – Cat.1 : 55€ – Cat. 2 : 45€ – Cat.3 : 35€

Billetterie PMR : [billetterie@ladamedepierre.fr](mailto:billetterie@ladamedepierre.fr)

FNAC : [https://www.fnacspectacles.com/event/la-dame-de-pierre-tournee-zenith-de-nantes-metropole-19601835/](https://www.fnacspectacles.com/event/la-dame-de-pierre-tournee-zenith-de-nantes-metropole-19601835/)

TICKETMASTER : [https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/la-dame-de-pierre-billet/idmanif/609130](https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/la-dame-de-pierre-billet/idmanif/609130)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T19:00:00.000+02:00

Zénith Nantes 1, bd du Zénith,44800 Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique