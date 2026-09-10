La Dame de Shanghai, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

La Dame de Shanghai Dimanche 20 septembre, 21h00 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:27:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:27:00+02:00

Dans le cadre du Festival Play It Again !

En partenariat avec l’ADRC

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=688D6 »}]

Play it again – À Cuba, Michael, marin irlandais en quête d’un embarquement, sauve d’une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d’Elsa, avocat célèbre, offre à Michael d’embarquer sur son yacht p… Luxy La Dame de Shanghai