La Dame de Shanghai, Le Luxy, Ivry-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
La Dame de Shanghai Dimanche 20 septembre, 21h00 Le Luxy Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:27:00+02:00
Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:27:00+02:00
Dans le cadre du Festival Play It Again !
En partenariat avec l’ADRC
Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=688D6 »}]
Play it again – À Cuba, Michael, marin irlandais en quête d’un embarquement, sauve d’une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d’Elsa, avocat célèbre, offre à Michael d’embarquer sur son yacht p… Luxy La Dame de Shanghai
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