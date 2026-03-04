La Dame de Shanghai, Les Cinéastes, Le Mans

La Dame de Shanghai Lundi 30 mars, 18h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T18:30:00+02:00 – 2026-03-30T19:57:00+02:00

Fin : 2026-03-30T18:30:00+02:00 – 2026-03-30T19:57:00+02:00

Tarif unique à 5€

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=688D6 »}]

Rdv patrimoine – À Cuba, Michael, marin irlandais en quête d’un embarquement, sauve d’une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d’Elsa, avocat célèbre, offre à Michael d’embarquer sur son yacht … Les Cinéastes La Dame de Shanghai