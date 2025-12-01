LA DAME DES NEIGES – LE KASTELET Lens

LA DAME DES NEIGES mardi 30 décembre 2025.

LA DAME DES NEIGES Début : 2025-12-30 à 10:30. Tarif : – euros.

Pour Noël Petit Jean aimerait recevoir en cadeau une véritable étoile, de celles qui brillent le plus dans le ciel. Pour l’obtenir, il part à la rencontre de la Dame des Neiges. Sur son chemin il rencontre un bonhomme de neige, le lutin qui distribue les cadeaux et bien d’autres personnages qui l’aideront à réaliser son vœu…A Partir de 2.5 ans Durée de 45 mn

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62