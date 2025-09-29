LA DAME DU PHARE Perpignan

LA DAME DU PHARE

5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

LA DAME DU PHARE

par la compagnie NOIR TITANE

5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie perpignan.theatre@mairie-perpignan.com

English :

LA DAME DU PHARE

by the NOIR TITANE company

German :

DIE DAME DES LEUCHTTURMS

von der Firma NOIR TITANE

Italiano :

LA DAME DU PHARE

della compagnia NOIR TITANE

Espanol :

LA DAME DU PHARE

por la compañía NOIR TITANE

