LA DAME DU PHARE Perpignan
LA DAME DU PHARE Perpignan samedi 7 mars 2026.
LA DAME DU PHARE
5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-07 16:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
LA DAME DU PHARE
par la compagnie NOIR TITANE
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie perpignan.theatre@mairie-perpignan.com
English :
LA DAME DU PHARE
by the NOIR TITANE company
German :
DIE DAME DES LEUCHTTURMS
von der Firma NOIR TITANE
Italiano :
LA DAME DU PHARE
della compagnia NOIR TITANE
Espanol :
LA DAME DU PHARE
por la compañía NOIR TITANE
