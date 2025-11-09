La danse bretonne n’existe pas Simon Cojean Rue Loukianoff Pornic

La danse bretonne n’existe pas Simon Cojean Rue Loukianoff Pornic dimanche 9 novembre 2025.

La danse bretonne n’existe pas Simon Cojean

Rue Loukianoff Amphithéatre Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Une conférence dansée ethno-humoristique pour le Celtomania à Pornic: 36ème édition!

La danse bretonne, entre tradition et universalité, est au cœur du questionnement de Simon Cojean. À travers son parcours, de son enfance en Centre-Bretagne aux recherches menées ces dernières années, il interroge l’origine, l’unicité et l’attachement profond à ces danses héritées des ancêtres.

En explorant les résonances entre les rondes bretonnes et d’autres traditions du monde, il révèle une histoire universelle celle d’hommes et de femmes qui dansent pour se rassembler et exister. Dans son spectacle, il mêle humour, science et histoire pour mieux raconter cette danse qui, si elle n’existe pas en tant que telle… est peut-être tout simplement universelle.

Écrit et interprété par Simon Cojean, comédien, humoriste, danseur et musicien, La danse bretonne n’existe pas est un spectacle qui reprend les codes d’une conférence scientifique où la danse et l’humour se mêlent au savoir à la manière d’un Alexandre Astier dans son exoconférence. Un seul sur scène drôle et érudit, où Simon Cojean mêle danse, humour et histoire pour questionner nos traditions.

Appuyé par le regard soutenu de Gildas Puget (Cie Qualité Street) sur l’écriture et la mise en scène, l’artiste alterne histoires, petite et Grande, appuis scientifiques, dans une interprétation où l’engagement du corps et l’humour sont les moteurs.

Un hommage unique aux collecteurs, aux danseurs d’hier et d’aujourd’hui…et à tous ceux qui dansent partout dans le monde !

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Rue Loukianoff Amphithéatre Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41 cercleceltiquepornic@kmel.bzh

English :

An ethno-humorous dance conference for Pornic’s Celtomania: 36th edition!

German :

Ein ethno-humoristischer Tanzvortrag für die Celtomania in Pornic: 36. Ausgabe!

Italiano :

Una conferenza di danza etno-umoristica per la 36ª edizione di Celtomania a Pornic!

Espanol :

¡Una conferencia de danza etno-humorística para la 36ª edición de Celtomanía en Pornic!

L’événement La danse bretonne n’existe pas Simon Cojean Pornic a été mis à jour le 2025-09-23 par I_OT Pornic