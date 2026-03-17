La danse bretonne patrimoine culturel et pratique collective Le Celtic Plougrescant

La danse bretonne patrimoine culturel et pratique collective

Le Celtic 8 Hent Sant Gonery Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 22:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Projections de films en relation avec la pratique de la danse en Bretagne. Echanges avec Claude Devriès, de Dastum, et Jeannot Flageul, protagoniste de l’un des films.

Le groupe de danse de Plougrescant vous propose d’entrer ensuite dans la danse autour d’un verre de l’amitié et en compagnie du duo Kled pour la musique. .

Le Celtic 8 Hent Sant Gonery Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 98 48 11

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English :

L’événement La danse bretonne patrimoine culturel et pratique collective Plougrescant a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose