La danse classique face aux évolutions sociales – Laura CAPPELLE Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-19 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Comment faire vivre et renouveler un art de répertoire dit «?classique?» et souvent renvoyé, à ce titre, au passé?? Qui sont les chorégraphes qui créent des ballets aujourd’hui et comment se positionnent-ils sur une scène artistique valorisant avant tout la création contemporaine?? Pourquoi les femmes chorégraphes sont-elles si rares dans un domaine pourtant essentialisé comme féminin?? Voici quelques-unes des questions explorées dans Créer des ballets au XXIe siècle (CNRS Editions), enquête sociologique de Laura Cappelle au cœur de quatre compagnies majeures – le Ballet de l’Opéra de Paris, le Bolchoï, le New York City Ballet et l’English National Ballet. Attentive au détail des gestes et des corps, cette plongée au sein des studios restitue les interactions qui président au processus de création de nouveaux ballets.Laura Cappelle présentera dans cette conférence la réflexion que ce travail constitue sur les héritages culturels, les manières de les perpétuer ou de les transformer, ainsi que les frictions qu’occasionne un art transnational bousculé par les questions d’ouverture culturelle et de diversité. Laura CAPPELLE est sociologue, chercheuse en danse et journaliste. Ancienne élève de l’ENS de Lyon, elle est professeure associée (PAST) à l’université Sorbonne Nouvelle et chercheuse associée au CERLIS (UMR 8070) ainsi qu’au CCN-Ballet de l’Opéra national du Rhin. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Nouvelle Histoire de la danse en Occident (Seuil, 2020) et scénarisé son adaptation en bande dessinée, Une histoire dessinée de la danse (Seuil, 2024, illustrée par Thomas Gilbert), qui ont tous les deux reçu le Prix annuel du Meilleur livre sur la danse du Syndicat professionnel de la critique. L’ouvrage tiré de sa thèse, Créer des ballets au XXIe siècle, est paru chez CNRS Éditions en 2024.Elle est également la critique de danse à Paris du Financial Times, tient également une rubrique sur le théâtre français dans le New York Times depuis 2017 et est conseillère éditoriale de CND Magazine.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

