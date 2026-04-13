La danse comme outil de médiation – Stage, Sept Cent Quatre Vingt Trois, Nantes

La danse comme outil de médiation – Stage Lundi 13 avril, 10h00 Sept Cent Quatre Vingt Trois Loire-Atlantique

130€ (pour les adhérents) – 145 € (pour les non-adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T10:00:00+02:00 – 2026-04-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-13T10:00:00+02:00 – 2026-04-13T17:30:00+02:00

Ces deux jours de pratiques et de réflexions ont pour objectif de mettre en jeu les participants, d’expérimenter des évènements chorégraphiques, de mettre en lumière des outils facilitant l’entrée en danse auprès de publics très variés.

les 13 et 14 avril 2026 de 10h à 17h30

Cette année, la thématique : comment partir de l’expérience sensible du corps et son domaine d’expérimentation pour aller vers une poétique chorégraphique ?

De l’expression du corps dans la dimension du soin- au sens d’attention à soi – à la manière de faire lien vers un processus créatif.

Pratiques, réflexions et échanges et pourquoi pas perspectives seront au rendez-vous.

Intervenants :

– Laetitia Decla – psycho motricienne

– Anne Grimaldi – psychologue clinicienne

– Matthias Groos – danseur chorégraphe

– Public : danseur, professeur de danse, psychomotricien, thérapeute, médiateur, toute personne engagée dans la question du corps au service d’un projet créatif.

Sept Cent Quatre Vingt Trois 50 Rue Fouré, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.84.10.83 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@783-nantes.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.783-nantes.com/ »}]

2 jours de pratiques et de réflexions pour mettre en jeu et expérimenter des évènements chorégraphiques, mettre en lumière des outils facilitant l’entrée en danse auprès de publics très variés. Danse centre ville