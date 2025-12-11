La danse dans tous ses états Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
La danse dans tous ses états Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS samedi 14 février 2026.
Conférence dansée
Avec le département danse du conservatoire
conférencière : Marine Cebreros-Zegrar
Ce rendez-vous propose un voyage au cœur de quatre univers chorégraphiques qui se répondent et se complètent. Les élèves donneront vie à cette exploration artistique, offrant au public une expérience à la fois pédagogique et sensible, où la danse s’exprime dans toute sa diversité.
Le samedi 14 février 2026
de 17h00 à 18h15
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS