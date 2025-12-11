La danse dans tous ses états Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

La danse dans tous ses états Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS samedi 14 février 2026.

Conférence dansée

Avec le département danse du conservatoire

conférencière : Marine Cebreros-Zegrar

Ce rendez-vous propose un voyage au cœur de quatre univers chorégraphiques qui se répondent et se complètent. Les élèves donneront vie à cette exploration artistique, offrant au public une expérience à la fois pédagogique et sensible, où la danse s’exprime dans toute sa diversité.
Le samedi 14 février 2026
de 17h00 à 18h15
gratuit

Entrée libre

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles  75017 PARIS