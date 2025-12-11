La danse dans tous ses états Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Conférence dansée

Avec le département danse du conservatoire

conférencière : Marine Cebreros-Zegrar

Ce rendez-vous propose un voyage au cœur de quatre univers chorégraphiques qui se répondent et se complètent. Les élèves donneront vie à cette exploration artistique, offrant au public une expérience à la fois pédagogique et sensible, où la danse s’exprime dans toute sa diversité.

Le samedi 14 février 2026

de 17h00 à 18h15

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS