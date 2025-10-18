La danse de l’Onde Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-18 14:15:00

fin : 2025-10-18 15:15:00

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Le chant des Ondes , les danseurs de la compagnie montbardoise EVieDanse vous proposent de les suivre dans une déambulation où l’élément aquatique, les nymphes et les sirènes seront mis à l’honneur.

Des douves à la cour du château en passant par les bassins des jardins et les salles d’exposition, assistez à des tableaux dansés où sirènes, nymphes, ondines et tritons vous envoûteront dans une déambulation magique ! .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 75 11 69 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

