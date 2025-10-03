LA DANSE DE L’OURS PAR OLIVIER DE ROBERT à la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste

LA DANSE DE L’OURS PAR OLIVIER DE ROBERT à la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste vendredi 3 octobre 2025.

LA DANSE DE L’OURS PAR OLIVIER DE ROBERT

à la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

“La Danse de l’Ours”, un récit d’Olivier de Robert sur les légendes des Pyrénées, sera présenté au Centre Culturel de la Maison du Savoir pour les plus de 12 ans. Les places doivent être réservées auprès du Centre Culturel, et des navettes sont disponibles, avec réservation recommandée auprès de l’Office du Tourisme Neste-Barousse.

.

à la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 mediation@maisondusavoir.fr

English :

la Danse de l’Ours, a story by Olivier de Robert about the legends of the Pyrenees, will be presented at the Centre Culturel de la Maison du Savoir for children over 12. Seats must be reserved at the Centre Culturel, and shuttle buses are available, with reservations recommended at the Office du Tourisme Neste-Barousse.

German :

la Danse de l’Ours?, eine Erzählung von Olivier de Robert über die Legenden der Pyrenäen, wird im Kulturzentrum Maison du Savoir für alle ab 12 Jahren aufgeführt. Die Plätze müssen beim Kulturzentrum reserviert werden, und es stehen Shuttlebusse zur Verfügung, deren Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Neste-Barousse empfohlen wird.

Italiano :

la Danse de l’Ours, una storia di Olivier de Robert sulle leggende dei Pirenei, sarà presentata al Centro culturale Maison du Savoir per i bambini a partire dai 12 anni. I biglietti devono essere prenotati presso il Centro culturale e sono disponibili bus navetta, con prenotazione consigliata presso l’Ufficio del turismo di Neste-Barousse.

Espanol :

la Danse de l’Ours, una historia de Olivier de Robert sobre las leyendas de los Pirineos, se presentará en el Centro Cultural Maison du Savoir para niños a partir de 12 años. Las entradas deben reservarse en el Centre Culturel, y hay autobuses lanzadera disponibles, cuya reserva se recomienda en la Oficina de Turismo de Neste-Barousse.

L’événement LA DANSE DE L’OURS PAR OLIVIER DE ROBERT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-09-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65