La danse des chauves-souris, Parc du Peuple de l’herbe, Carrières-sous-Poissy

Informations pratiques

La danse des chauves-souris Samedi 18 juillet, 21h00 Parc du Peuple de l’herbe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T21:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T21:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Sortie nature avec l’association la SEVE

À la tombée de la nuit émergent des animaux perçus comme effrayants. Tenter de découvrir les secrets de la chauve-souris, cette demoiselle de la nuit, au vol digne d’un ballet !

Découvrir les autres sorties nature du Parc : https://www.parc-peuple-herbe.fr/ses-evenements/sorties-nature

Parc du Peuple de l’herbe 718 avenue du docteur Marcel Touboul 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France https://parc-peuple-herbe.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ppdh@yvelines.fr »}] [{« link »: « https://www.parc-peuple-herbe.fr/ses-evenements/sorties-nature »}] À Carrières-sous-Poissy, au cœur d’une des boucles de la Seine, le Parc du Peuple de l’herbe est le plus grand espace naturel des Yvelines. Accès libre – deux parkings gratuits ouverts 24h/24h

Avec l’association la SEVE